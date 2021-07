Im Zuge der extremen Hitzewelle im Westen Kanadas sind inzwischen mehr als 170 Waldbrände ausgebrochen.

78 davon seien in den vergangenen zwei Tagen entstanden, teilten die Behörden mit. Allein am Freitag seien rund 12.000 Blitzschläge gezählt worden. Verteidigungsminister Sajjan entsandte Soldaten zur Unterstützung der Einsatzkräfte in die Provinz British Columbia. Sie bereiteten Militärflugzeuge zur Brandbekämpfung und Evakuierung von Ortschaften vor. Die Behörden warnen inzwischen auch vor Überschwemmungen durch schmelzende Schneekappen in den Bergen.



Besonders stark betroffen von den Bränden ist die Gegend um die Stadt Kamloops, 350 Kilometer nordöstlich von Vancouver. Die Ortschaft Lytton rund 250 Kilometer nordöstlich war Ende der Woche nahezu völlig abgebrannt. Zuvor war dort der landesweite Allzeit-Temperaturrekord von 49,6 Grad Celsius gemessen worden. Hunderte Menschen sollen bereits wegen der Hitze gestorben sein. Die genauen Todesursachen stehen in den meisten Fällen allerdings noch nicht fest. Wegen der Brände trat der Krisenstab der Regierung unter Leitung von Premierminister Trudeau zusammen.



Für die kommenden Tage wurden weiter sehr hohe Temperaturen für British Columbia vorhergesagt. Die Hitzewarnung wurde auch auf die Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba, Teile der Nordwest-Territorien und das nördliche Ontario ausgeweitet.



Die extrem hohen Temperaturen werden durch ein Phänomen namens "Hitzekuppel" ("heat dome") ausgelöst. Man spricht auch von "Omega-Lage" oder "blockierende Wetterlagen". Das heißt, der Hochdruck in der Atmosphäre hält die heiße Luft in der Region fest.

