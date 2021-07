Im Westen der USA breiten sich die Waldbrände weiter aus.

Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, ist die betroffene Waldfläche mittlerweile größer als die Stadt New York. Mehr als 20 Häuser wurden bereits zerstört. Anwohner und Anwohnerinnen wurden aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Wie die amerikanischen Behörden meldeten, brennen in den USA derzeit 71 große Feuer. Eine Fläche rund 4.000 Quadratkilometern Land wurde zerstört. In Arizona kamen zwei Feuerwehrleute während ihres Einsatzes ums Leben.



Experten warnen davor, dass sich solche Katastrophen durch den Klimawandel immer öfter ereignen werden.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.