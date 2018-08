Wegen der anhaltenden Hitze ist das Wasser an der Ostsee inzwischen fast so warm wie an Mittelmeerstränden.

Zwischen der Lübecker Bucht und der dänischen Grenze pendeln die Temperaturen an der Oberfläche aktuell zwischen 23 und 25 Grad, wie aus den Prognosen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg hervorgeht. Die Normalwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst im Juli bei 17 oder 18 Grad.



Problematisch sind die hohen Temperaturen in den Flüssen. Wasser über 27 Grad gilt für Äschen und Bachforellen als tödlich. Der schweizerische Fischereiverband hat im Hochrhein zuletzt 27,4 Grad gemessen. Bislang seien aber nur einzelne tote Fische gefunden worden, hieß es.