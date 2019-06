Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt angesichts der Hitzewelle vor besonders starker UV-Strahlung.

Die am Samstagmorgen aktualisierte Warnung galt für fast ganz Deutschland. Nur ein schmaler Streifen an der Küste war davon nicht betroffen. Für den Samstag werden laut DWD in der Mitte und im Süden hohe UV-Werte erwartet. Am Ober- und Hochrhein müssten sich die Menschen zudem auf eine starke Wärmebelastung einstellen. Bei nahezu wolkenlosem Wetter mit viel Sonne könnten die Temperaturen in Deutschland auf bis zu 36 Grad ansteigen. Nur an den Küsten und im höheren Bergland bleibe es mit 22 bis 29 Grad etwas kühler. Für den Sonntag werden sogar Temperaturen von bis zu 39 Grad prognostiziert.



UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs: "Jedes Zuviel an UV-Bestrahlung, das heißt jede Hautrötung und jeder Sonnenbrand, können die Zellstruktur der Haut verändern", erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Je häufiger diese Schädigungen passierten, desto höher sei das Risiko, dass in einem späteren Lebensalter Hautkrebs entstehe.