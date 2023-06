2022 forderte die Hitze 4.500 Menschenleben in Deutschland (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Große Hitze und Starkregen sind Extremwetterereignisse, die aufgrund des Klimawandels auch in Deutschland häufiger werden. Das wirkt sich auf Gesundheit und Wohlbefinden aus, besonders bei gefährdeten Gruppen wie ältere Menschen, Schwangere, Kinder und Personen mit chronischen Vorerkrankungen. Das Problem und die Gefahren der Hitze sind nicht überall präsent, auch weil Deutschland beim Hitzeschutz noch Nachholbedarf hat.

Die Verantwortung für Hitzemaßnahmen und Hitzeaktionspläne liegt bei den Ländern und Kommunen. Diese sollen sich kurz-, mittel- und langfristig besser auf Hitzephasen vorbereiten und somit den Schutz der örtlichen Bevölkerung gewährleisten.

Die Kommunen und Städte ergreifen bereits Maßnahmen, um sich gegen die Hitze zu wappnen. Ein Beispiel ist die Stadt Mannheim, die aufgrund ihrer Lage in einer warmen Region besonders betroffen ist. Mannheim fördert die Begrünung von Dächern und Fassaden. Auch Böden werden entsiegelt; Asphalt zugunsten des natürlichen Bodens entfernt. Jedes Jahr werden im Stadtgebiet zudem tausend neue Bäume gepflanzt.

Mannheim soll langfristig zu einer Schwammstadt werden. Deren Flächen nehmen, wenn es regnet, das Wasser auf und speichern es möglichst lange, anstatt es zu kanalisieren und abzuleiten.

In NRW gibt es einen Hitzewarndienst sowie eine Info-Website . Hessen hat als Reaktion auf den Hitzesommer 2003 eine Arbeitsgruppe zur Gesundheitsprävention bei Hitzeperioden eingerichtet.

Berlin hat als erstes Bundesland ein Hitzeschutz-Konzept für das Gesundheitswesen entwickelt. Dieses sieht Maßnahmen wie Trinkempfehlungen, kühlere Lagerung von Medikamenten und Verlegung von Risikopatienten in klimatisierte Zimmer vor.

Köln hat einen ähnlichen Hitzeaktionsplan wie Berlin, der ebenfalls auf ältere Menschen fokussiert ist. Vergleichbare Pläne haben viele andere deutsche Städte und Gemeinden.

Trotz der bereits getroffenen Maßnahmen gibt es Nachholbedarf. Oft fehlt es den Kommunen an einer rechtlichen Grundlage für den Hitzeschutz. Das führt zu Ressourcenengpässen.

Außerdem besteht Bedarf an Wissen, Kapazitäten und Ressourcen, um in kleineren Gemeinden angemessene Maßnahmen umzusetzen. Eine weitere Herausforderung ist die Verstetigung der Hitzeschutzmaßnahmen, denn häufig sind Projektmittel zeitlich begrenzt.

In der Regel ist es in Städten wärmer als auf dem Land. Dieses Phänomen wird als "städtische Wärmeinsel" bezeichnet. Versiegelte Flächen und eng stehende Häuser speichern die Hitze, sodass es in der Stadt bis zu zehn Grad wärmer sein kann als im Umland.

Wegen der höheren Luftverschmutzung durch Fahrzeug- und Industrieabgase werden Sonnenstrahlen eher durch die Luft aufgenommen, wodurch die Wärme in der Atmosphäre bleibt. Außerdem verdunstet aufgrund der geringeren Pflanzendecke weniger Feuchtigkeit, auch gibt es weniger Schatten.

Weil sie stärker von Hitzeinseleffekten und Hitzewellen betroffen sind, bereiten sich größere Städte in Deutschland besser auf den Hitzeschutz vor als kleinere Gemeinden. Sie fördern zum Beispiel die Bepflanzung von Fassaden und Dächern. Vorreiter dabei ist Düsseldorf, hingegen steckt Berlins Initiative noch in den Anfängen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant eine "konzertierte Aktion" zur besseren Bekämpfung von Gesundheitsrisiken und Todesfällen durch Hitze. Dies beinhaltet Warn- und Alarmstufen sowie Maßnahmen. Außerdem sollen Kälteräume und Trinkbrunnen eingerichtet werden.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Umweltministerin Steffi Lemke (Bündnis90/Grüne) möchten Städte und Gemeinden besser auf den Klimawandel vorbereiten. Projekte für das Anpassungsprogramm an den Klimawandel können eingereicht werden, wobei diesmal auch Hitzeaktionspläne berücksichtigt werden.

Das Bundesumweltministerium plant ein Klimaanpassungsgesetz, das vor dem Sommer 2023 im Bundeskabinett diskutiert werden soll. Ziel ist es, gefährdete Menschen vor Hitze zu schützen und eine umfassende Klimaanpassungsstrategie umzusetzen. Diese Strategie beinhaltet den Schutz von Böden, die bessere Rückhaltung von Wasser und die Erhaltung von Grünanlagen.

Klimaanpassung ist eine dringliche Notwendigkeit. Dafür sollen messbare Ziele festgelegt und der Fortschritt regelmäßig überprüft werden. Das Gesetz soll verbindlich sein, in städtische Planung und in die kommunalen Haushalte integriert werden; bei Bauvorhaben und der Stadtentwicklung sollen die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt werden. Es wird angestrebt, die Flächenversiegelung gesetzlich zu begrenzen.

In anderen EU-Mitgliedsstaaten bestehen Hitzenotpläne, unter anderem in Italien und Spanien. In Großbritannien gibt es, zumindest für England, seit Jahren einen „Heatwave“-Plan. Als gutes Beispiel gilt Frankreich, dort war nach der Hitzewelle von 2003 ein landesweiter Hitzeaktionsplan eingeführt worden. Dieser beinhaltet unter anderem, dass alleinstehende ältere Menschen betreut und kühle Räume in Rathäusern bereitgestellt werden.

Vor allem alte Menschen, Kranke, Kinder und Schwangere leiden unter den hohen Temperaturen. Babys und Kleinkindern macht die Hitze besonders zu schaffen. Sie können ihren Wärmehaushalt schlechter regulieren als Erwachsene, schwitzen weniger effektiv und sind mitunter nicht in der Lage, eigenständig ausreichend Flüssigkeit zu trinken.

Bei älteren Menschen funktionieren die Nieren häufig nicht mehr so gut, sie scheiden mehr Wasser aus, als sie trinken. Mögliche Folgen: Verwirrtheit, Stürze, Schlaganfall, Herzinfarkt. "Hitze tötet Menschen", fasst Peter Bobbert, Internist und Vorsitzender der Berliner Ärztekammer, die Gefahren zusammen.

Im Sommer 2022 forderte die Hitze allein in Berlin mehr als 400 Menschenleben, deutschlandweit 4.500. Ein Jahr zuvor waren es insgesamt 8.700 Hitzetote. Das Robert Koch-Institut ermittelt seit Jahren einen systematischen Zusammenhang zwischen Hitze und Sterberate.

Auch Menschen mit chronischen Erkrankungen sind aufgrund ihrer anfälligeren Verfassung besonders gefährdet, wegen der Hitze gesundheitliche Folgen zu erleiden. Ein Beispiel ist die Verschlechterung der Symptome von COPD und Asthma aufgrund der zusätzlichen Belastung der Luft durch die Wärme.

Regelmäßig trinken ist das oberste Gebot. Ansonsten gilt: Im Schatten aufhalten und für ausreichende Beschattung des Hauses sorgen, körperliche Aktivitäten und Erledigungen in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegen. Noch mehr Tipps hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihrer Themenseite zusammengefasst.

Innenraumkühlung: Fenster geschlossen halten und gegebenenfalls Jalousien oder Vorhänge nutzen, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Außen angebrachte Rollläden und Fensterläden bieten zusätzlichen Schutz. Luftbewegung in den Räumen erzeugen, indem ein Fächer oder Ventilator genutzt wird.

Körperabkühlung: Fuß- und Armbäder mit kühlem Wasser nehmen, um den Körper zu kühlen. Kühlende Lotions verwenden, um die Haut zu erfrischen. Weite, leichte und atmungsaktive Kleidung in hellen Farben tragen, um die Körperwärme abzuleiten. Nicht vergessen: Sonnencreme auftragen und einen Hut aufsetzen, um das Gehirn vor der Hitze zu schützen.

Ausreichend trinken: Regelmäßig Wasser tringen, auch wenn kein Durstgefühl verspürt wird. Ein Glas Wasser pro Stunde ist empfehlenswert. Geeignete Getränke sind Leitungswasser, Mineralwasser, gekühlter Kräutertee ohne Zuckerzusatz und Tee mit Minze und Zitrone (nicht eiskalt). Den Konsum von koffeinhaltigen, stark gezuckerten und alkoholischen Getränken vermeiden, da sie zu Dehydrierung führen können.

Birgit Augustin, Ann-Kathrin Jeske, og