Königin Elisabeth II. hat den neuesten Flugzeugträger der britischen Marine inspiziert.

Kurz vor der Jungfernfahrt des umgerechnet 3,5 Milliarden Euro teuren Kriegsschiffes nach Asien wurde das Staatsoberhaupt im Hafen von Portsmouth empfangen. Das Schiff ist nach Elisabeth I. aus der Tudor-Ära im 16. Jahrhundert benannt. Unter ihr war damals die spanische Armada bezwungen worden.



Die "HMS Queen Elizabeth" soll noch heute in See stechen und 40 Länder besuchen, darunter Indien, Japan und Südkorea. Premierminister Johnson hatte bei seinem gestrigen Besuch betont, die Reise sei keinesfalls auf Konfrontation mit China angelegt. Großbritannien hatte zuletzt angekündigt, in der Außen- und Verteidigungsstrategie einen größeren Schwerpunkt auf Fernost zu legen. Der Schritt gilt als Antwort auf den wachsenden Einfluss Chinas in der Region. Großbritannien rüstet sein Militär derzeit stark auf.

