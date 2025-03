Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts meist klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 5 bis minus 8 Grad. Am Tag an den Küsten teils wolkig, sonst erneut viel Sonnenschein. Temperaturen 11 bis 18 Grad, an der See etwas kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag sonnig, örtlich Durchzug von Schleierwolken. 11 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.