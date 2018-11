Die Polizei in London hat fünf Männer festgenommen, die sich in einem Video über die Grenfell-Katastrophe lustig gemacht haben.

Die Männer sollen ein großes Pappmodell des Hochhauses inklusive Figuren gebastelt und dann unter Gelächter angezündet haben. Ein Video wurde ins Netz gestellt. Am Ende des Clips hört man jemanden sagen: Das passiert, wenn man die Miete nicht zahlt. Premierministerin May nannte das Video inakzeptabel, von der Opfer-Vereinigung Grenfell United hieß es, die Tat sei abscheulich und widerwärtig für all jene, die von den tragischen Ereignissen betroffen seien.



Bei dem Brand kamen im vergangenen Jahr 72 Menschen ums Leben.

Ursache des Feuers war ein defekter Kühlschrank in einer Wohnung im vierten Stock. Weil die Fassadenverkleidung nicht den Brandschutzbestimmungen entsprach, hatte sich das Feuer schnell ausgebreitet.