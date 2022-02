Das Hochleistungsteleskop ist nach dem früheren NASA-Chef James Webb benannt. (imago images/Cover-Images)

Das Teleskop hat ein Foto eines Sterns aus dem Sternbild Großer Bär aufgenommen und gesendet, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa mit. Auf dem Bild ist ein schwarzer Hintergrund zu erkennen, davor sind verschwommene Lichtpunkte abgebildet, die alle ein und denselben Stern zeigen, der durch die verschiedenen Bereiche des Hauptspiegels reflektiert wird. Mit diesen Aufnahmen soll es gelingen, das Teleskop korrekt auszurichten.

Eine Nasa-Sprecherin nannte die Aufnahmen einen großen ersten Erfolg. Voraussichtlich im Juni soll das Teleskop einsatzbereit sein. Bis dahin müssen nach Angaben der Nasa noch die Instrumente und der Hauptspiegel genau justiert werden. Das James-Webb-Teleskop soll die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren und damit nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall erforschen. Astronomen versprechen sich Rückschlüsse auf die Bildung der ersten Sterne und Galaxien. Das neue Teleskop ist den Angaben zufolge deutlich leistungsstärker als sein Vorgänger Hubble. Es blickt weiter in den Weltraum als Hubble und damit auch weiter zurück in die Vergangenheit. Eine Ariane-5-Rakete hatte das Webb-Teleskop am ersten Weihnachtstag ins All befördert.

