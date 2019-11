Nach rund acht Jahren Bauzeit ist die Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig in Rheinland-Pfalz fertig.

Mit bis zu 160 Metern ist sie die zweithöchste Brücke Deutschlands nach der baden-württembergischen Kochertalbrücke mit bis zu 185 Metern. Das 1,7 Kilometer lange Bauwerk galt in Europa bis dato als größtes Brückenprojekt. Es ist Teil einer insgesamt 25 Kilometer langen Strecke der Bundesstraße 50 und schafft eine direkte Straßenverbindung zwischen den Benelux-Staaten und dem Rhein-Main-Gebiet. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 483 Millionen Euro, auf die Brücke allein entfallen rund 175 Millionen Euro.



In einer Woche wird die Verbindung für den Verkehr freigegeben. An diesem Samstag ist ein Bürgerfest auf der Brücke geplant. Das Bauwerk war seit seiner Planung umstritten. Kritiker bemängeln, es zerstöre das idyllische Landschaftsbild zwischen den Weinorten Ürzig und Rachtig.