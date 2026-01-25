Wetter
Hochnebelartig bedeckt, im Westen Auflockerungen, im Süden leichter Schneefall

Der Wetterbericht, die Lage: Ein kleinräumiges Tief zieht von der Adria nach Norden. Im Zusammenspiel mit der herangeführten feuchten Luftmasse kommt es zu Schneefällen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, im Westen Auflockerungen. Etwas Nieselregen oder Schneegriesel. Im Tagesverlauf im Süden leichter Schneefall. Höchstwerte minus 3 bis plus 1 Grad, im Westen und Südwesten 0 bis 5 Grad. Morgen weitere Schneefälle, im äußersten Nordosten anfangs noch gefrierender Regen, ebenso wie in tieferen Lagen südlich der Donau. Temperaturen minus 1 bis plus 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag stark bewölkt, im Westen und Südwesten nachmittags Regen oder Schnee. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.