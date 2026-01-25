Die Vorhersage:
Bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, im Westen Auflockerungen. Etwas Nieselregen oder Schneegriesel. Im Tagesverlauf im Süden leichter Schneefall. Höchstwerte minus 3 bis plus 1 Grad, im Westen und Südwesten 0 bis 5 Grad. Morgen weitere Schneefälle, im äußersten Nordosten anfangs noch gefrierender Regen, ebenso wie in tieferen Lagen südlich der Donau. Temperaturen minus 1 bis plus 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag stark bewölkt, im Westen und Südwesten nachmittags Regen oder Schnee. 0 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.