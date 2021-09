Bundeskanzlerin Merkel hat sich bestürzt über den überraschenden Tod des deutschen Botschafters in China, Hecker, geäußert.

Sie trauere um einen hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis, erklärte Merkel in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der als früherer Kanzleramtschef ebenfalls eng mit Hecker zusammengearbeitet hatte, nannte dessen Tod auf Twitter eine Tragödie und einen großen Verlust. Das Auswärtige Amt hatte den Tod des Diplomaten heute früh bekanntgegeben und keine Angaben über die Ursache gemacht. Hecker hatte den wichtigen Posten in der chinesischen Hauptstadt erst vor wenigen Wochen angetreten. Zuvor war der 54-jährige im Bundeskanzleramt Leiter der Abteilung Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik.



Der gebürtige Kieler hinterlässt seine Frau und drei Kinder. In Peking übernimmt nun sein Vertreter Rückert vorläufig die Amtsgeschäfte.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.