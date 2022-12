Hochrangiger Taliban in Afghanistan getötet (AFP/Hoshang Hashimi / AFP)

Der Polizeichef der Provinz Badakhshan, Abu Omar, sei gestern durch eine Autobombe getötet worden, hieß es in einer Mitteilung. Seit der Machtübernahme der Taliban hat die IS-Miliz ihre Anschläge in Afghanistan verstärkt. Diese gehört wie auch die Taliban dem sunnitischen Islam an. Ungeachtet dessen sind beide Gruppen miteinander verfeindet.

