Jordaniens König Abdullah spielt eine Vermittlerrolle im Nahostkonflikt (dpa / picture alliance / Balkis Press / Abaca)

An dem Treffen in Akaba nehmen auch der Nahost-Berater von US-Präsident Biden, McGurk, sowie ein Vertreter Ägyptens teil.

In den vergangenen Wochen war die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern weiter eskaliert. Heute wurden bei einem Anschlag in der Nähe von Nablus im Westjordanland zwei jüdische Siedler von einem Palästinenser getötet. Zuvor waren bei einem Anti-Terror-Einsatz der israelischen Armee in Nablus elf Menschen getötet worden. Daraufhin feuerten militante Palästinenser aus dem Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel ab.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.