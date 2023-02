Wiederholungswahl Berlin

Hochrechnung: CDU klar vorne, Fortsetzung von Rot-Grün-Rot möglich

Bei der Wiederholungswahl in Berlin hat die CDU erheblich an Stimmen zugelegt und ist an SPD und Grünen vorbei zur stärksten Kraft im Abgeordnetenhaus geworden.

13.02.2023