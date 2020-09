Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Laschet hat den Sieg seiner Partei bei den Kommunalwahlen als Anerkennung für die Corona-Politik bezeichnet.

Laschet sagte, der Weg Nordrhein-Westfalens in der Pandemie sei richtig gewesen. Die Kommunalwahl galt als Stimmungstest für Laschet, der im Dezember Bundesvorsitzender der CDU werden will. Die amtierende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zeigte sich ebenfalls zufrieden und sagte, die CDU bleibe die prägende Kommunalpartei. Die Christdemokraten kamen einer Hochrechnung zufolge auf 35,7 Prozent. 2014 hatte die CDU 37,5 Prozent erreicht.



Die SPD musste Verluste von mehr als 8 Punkten hinnehmen und erzielte 23,3 Prozent. Der Bundesvorsitzende Walter-Borjans sprach dennoch von einer Trendwende. Er verwies auf die Europawahl im Mai 2019, bei der die SPD in Nordrhein-Westfalen auf gut 19 Prozent kam.



Die Grünen verbesserten ihr Ergebnis um mehr als 6 Punkte auf 18,1 Prozent. Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Klocke, bezeichnete die Zahlen als das historisch beste Ergebnis seiner Partei.



Die AfD kam der Hochrechnung zufolge auf 5,4 Prozent, die FDP auf 5,5 Prozent und Die Linke auf 3,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 51,5 Prozent etwas über der Beteiligung von 2014.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.