In der Schweiz zeichnen sich nach mehreren Volkabstimmungen erste Ergebnisse ab. Nach Hochrechnungen dürfte eine Initiative scheitern, die in der Landwirtschaft einen Verzicht auf synthetische Pestizide gefordert hatte. Damit könnten auch Lebensmittel weiter importiert werden, die mit Hilfe solcher Chemikalien hergestellt wurden.

Auch ein Vorstoß zum Trinkwasserschutz wurde demnach abgelehnt. Noch kein eindeutiger Trend liegt zu einem CO2-Gesetz vor, das Klimaabgaben etwa auf Flugtickets, Treibstoffe und Heizöl durchsetzen will. Mit einer klaren Zustimmung hingegen wird für ein verschärftes Anti-Terrorgesetz gerechnet. Dieses soll der Polizei mehr Befugnisse einräumen und sieht darüber hinaus für mutmaßliche Gefährder Meldepflichten, Kontaktverbote, Hausarreste sowie eine elektronische Überwachung vor. Eine Mehrheit fand aller Voraussicht nach auch ein Gesetz, das Entschädigungen für von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen, Selbständige und Künstler regelt.



Die Wahllokale schlossen am Mittag. Erwartet wurde auch ein hoher Anteil an Briefwählern. Wahlberechtigt waren etwa 5,4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer.



Hinweis der Redaktion: Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert

