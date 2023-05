Spitzenkandidat und bisheriger Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Abend der Bürgerschaftswahl in der Bremer Bürgerschaft. (imago-images / dts Nachrichtenagentur )

Nach Hochrechnungen von Infratest-dimap kommt sie auf 29,5 Prozent der Stimmen. Das ist ein Zuwachs von 4,6 Prozentpunkten. Die CDU erreicht 25,8 Prozent. Das sind 0,9 Prozentpunkte weniger. Die Grünen kommen demnach auf 12,2 Prozent, das sind 5,2 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Die Linke erreicht 11 Prozent. Die Partei "Bürger in Wut" kommt auf 9,7 Prozent. Die FDP wird mit 5,3 Prozent voraussichtlich wieder in der Bürgerschaft vertreten sein. Bremens Bürgermeister Bovenschulte - SPD - kündigte Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien an. Möglich wäre demnach eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition oder eine Regierung mit der CDU.

Die Wahl-Beteiligung war etwas niedriger als vor vier Jahren. Bremens Bürgermeister Bovenschulte kündigte Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien an. Die SPD werde schauen, wo es die größten inhaltlichen Überschneidungen gebe, sagte er in der ARD.

