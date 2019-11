Das Thema Digitalisierung ist endgültig in den Hochschulen in Deutschland angekommen.

Das ist ein Ergebnis des sogenannten Hochschul-Barometers, für das der Stifterverband jedes Jahr Leiter von privaten und öffentlichen Bildungseinrichtungen befragt. Demnach will jede zweite Hochschule in Zukunft Forschungsschwerpunkte mit digitalen Themen setzen. Das zeige sich auch bei der Neubesetzung von Professorenstellen. Demnach waren 2018 drei von zehn neu eingestellten Professorinnen und Professoren auf Digital-Themen wie Datenanalyse oder Digitalwirtschaft spezialisiert.



Für den Programmleiter für Innovationspolitik beim Stifterverband, Hetze, ist das eine "wunderbare Nachricht". Das "Megathema" Digitalisierung werde von den Hochschulen aufgegriffen, sagte er im Deutschlandfunk. Hintergrund ist laut Hetze ein Trend bei den Unis. Sie wollten eine "stärkere Rolle im Innovationssystem spielen". Der Wunsch, nah an Gesellschaft und Wirtschaft zu sein, sei spürbar. Allerdings sei dies auch eine Ressourcenfrage. Finanziell seien die Hochschulen nicht auf Rosen gebettet: "Da gilt es nachzusteuern."