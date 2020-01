Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sprechen sich heute bei einem bundesweiten Aktionstag für mehr unbefristete Anstellungen aus.

Unter dem Motto "Frist ist Frust" finden deutschlandweit zahlreiche Aktionen statt, etwa in Berlin, Potsdam, Göttingen oder Frankfurt am Main. Hinter dem Bündnis stehen unter anderem die Gewerkschaften GEW und verdi und das Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft. Sie wollen mit Kundgebungen und Unterschriftensammlungen Druck auf die Landesregierungen ausüben und auf prekäre Arbeitsverhältnisse an deutschen Hochschulen aufmerksam machen.



Der konkrete Anlass ist der sogenannente "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken". Die Bundesländer müssen bis zum 15. Januar dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ihre Vorstellungen davon vorlegen, wie sie den Hochschulpakt künftig umsetzen wollen. Im Frühsommer soll der Verhandlungsprozess zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern über die Ausgestaltung der Vergabekriterien abgeschlossen sein.

Kritik am Prinzip der Freiwilligkeit

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und einige Länder hatten sich dafür ausgesprochen, die Schaffung von Dauerstellen als Vergabekriterium im Zukunftsvertrag zu verankern. Das scheiterte am Widerstand aus einigen Ländern. Stattdessen ist nun von einer freiwilligen Verpflichtung die Rede.



Das Aktionsbündnis "Frist ist Frust" fordert deshalb, alle Stellen, die anteilig oder insgesamt aus Mitteln des Zukunftsvertrages finanziert werden, als dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse einzurichten.