Die Zahl der Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen ist zum Sommersemester 2020 leicht gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im vergangenen Sommer 2.723.100 Frauen und Männer an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Damit erhöhte sich die Zahl im Vergleich zum Sommersemester 2019 um 0,8 Prozent.



Allerdings sank die Zahl der Studienanfänger um rund zehn Prozent auf etwa 71.600. Die Statistiker führen das vor allem darauf zurück, dass wegen der Corona-Pandemie weniger Menschen aus dem Ausland in Deutschland ein Studium begannen.

29.01.2021