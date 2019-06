Syriens Hochschulsystem leidet einer Studie zufolge erheblich unter dem jahrelangen gewaltsamen Konflikt in der Region.

Wissenschaftler der Cambridge University und syrische Akademiker im Exil schätzen der BBC zufolge, dass rund 2.000 Universitätsprofessoren aus Syrien geflüchtet sind. Außerdem seien etliche Einrichtungen zerstört worden, der Lehrplan stagniere und die Universitäten würden militarisiert. Die Autoren der Studie warnen: Akademiker könnten ihren Beitrag zum Wiederaufbau der syrischen Gesellschaft nicht leisten - wegen des festgestellten "braindrains", aber auch wegen individueller Bedrohungen gegen Einzelne.



In Auftrag gegeben wurde die Studie von der britischen Organisation Council for At Risk Academics, Cara, die Akademiker in Not weltweit unterstützt. Gegründet wurde Cara 1933 von prominenten britischen Wissenschaftlern, darunter mehrere Nobelpreis-Träger. Anlass war die Entscheidung der Reichsregierung unter Adolf Hitler, deutsche Universitäten radikal "umzugestalten". In der Folge wurden vor allem jüdische Mitarbeiter entlassen, aber auch Kommunisten und Sozialdemokraten aus den Hochschulen entfernt.