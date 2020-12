Die Zahl der Studierenden in Deutschland ist zum Wintersemester 2020/2021 weiter angestiegen.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind 2.948.700 Studentinnen und Studenten an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben. Das sind zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders bei den Fachhochschulen gab es einen starken Zuwachs. Hier stieg die Zahl der Studenten um fünf Prozent auf 1,07 Millionen. Kaum Veränderungen gab es an Universitäten einschließlich der Pädagogischen und Theologischen Hochschulen. An Verwaltungsfachhochschulen studieren derzeit rund 57.100 Studenten und damit sieben Prozent mehr; an Kunsthochschulen 37.800 Studenten, ein Plus von drei Prozent.



Im gesamten Studienjahr 2020 - also inklusive des Sommersemesters - sank allerdings die Zahl der Erstsemester um vier Prozent auf rund 490.000. Es war bereits der dritte Rückgang der Zahl der Studienanfänger in Folge. In diesem Jahr sei ein Grund dafür die Corona-Pandemie, durch die insbesondere ausländische Studenten ausgeblieben seien, erklärten die Statistiker. Außerdem habe Niedersachsen nach der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums einen kleineren Abiturjahrgang gehabt.

