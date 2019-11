Der Mainzer Mediziner Gerhard Trabert ist Hochschullehrer des Jahres.

Der Professor für Sozialmedizin und -psychiatrie an der Wiesbadener Hochschule RheinMain werde für sein Engagement in der medizinischen Versorgung für Bedürftige geehrt, teilte der Deutsche Hochschulverband in Bonn mit. Erstmals geht die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung an einen Fachhochschullehrer.



Traberts Wirken als Sozialmediziner gehe weit über den Hörsaal hinaus, begründete DHV-Präsident Bernhard Kempen die Entscheidung. Der Forscher habe seine Berufung darin gefunden, kranken und sozial benachteiligten Menschen ihre Würde zurückzugeben.



Auf den Wissenschaftler geht das sogenannte Mainzer Modell zurück, das eine kostenfreie medizinische Versorgung für Wohnungslose anbietet. Zudem gründete Trabert die Vereine "Armut und Gesundheit in Deutschland" und "Flüsterpost - Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern".



Die Auszeichnung wird im April bei der "Gala der Deutschen Wissenschaft" in Berlin verliehen. Ehemalige Preisträger sind der Astrophysiker und Fernsehmoderator Harald Lesch sowie der deutsch-israelische Historiker Michael Wolffsohn.