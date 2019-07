In der Debatte um den Sinn eines Zentralabiturs hat sich der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Alt, zwar prinzipiell für eine Einführung ausgesprochen, diese aber mit Bedingungen verknüpft.

Alles, was die Gleichwertigkeit der Standards fördere, sei gut, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Allerdings müsse man berücksichtigen, wie unterschiedlich die Schulsituation in den verschiedenen Bundesländern sei. Insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Milieus benötigten intensivere und individuelle Unterstützung, um in der Schule erfolgreich zu sein. Diese Herausforderung werde durch das Zentralabitur nicht gelöst, sondern nur durch mehr Lehrerinnen und Lehrer.