Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband will sich um die Austragung der Sommer-Universiade 2025 bewerben.

Neben der Region Rhein-Ruhr zählen Berlin, Leipzig und Frankfurt/Main zu den möglichen Austragungsorten der Weltspiele der Studierenden, sagte Verbandschef Jörg Förster im WDR. Einen Favoriten gebe es noch nicht, da man noch auf die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie warte. Spätestens Mitte Oktober soll im Bundestagssportausschuss beraten werden. Die bislang einzige Ausgabe der Universiade in Deutschland fand 1989 in Duisburg statt. Derzeit läuft die 30. Sommer-Universiade in Neapel.