Die "New York Times" wehrt sich gegen den von Präsident Trump erhobenen Vorwurf des Hochverrats.

Der Herausgeber der Zeitung, Sulzberger, schrieb in einem Gastbeitrag für das "Wall Street Journal", Trump überschreite eine gefährliche Linie. Es gebe keinen gravierenderen Vorwurf, den ein Präsident gegen ein unabhängiges Nachrichtenmedium erheben könne.



Trump hatte der "New York Times" am Samstag virtuellen Hochverrat vorgeworfen, nachdem die Zeitung über mutmaßliche US-Cyberangriffe auf das russische Stromnetz berichtet hatte. Sulzberger erklärte, man habe vor der Veröffentlichung das Weiße Haus kontaktiert und Mitarbeiter des Präsidenten hätten keine Bedenken geäußert.