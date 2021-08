Im Harz sind die Pegel der Gewässer nach tagelangem Regen deutlich gestiegen.

Der sachsen-anhaltinische Landesbetrieb für Hochwasserschutz rief die erste von vier Alarmstufen für die Holtemme in Wernigerode sowie die Ilse in Ilsenburg und Bühne-Hoppenstedt aus. Der Dauerregen werde noch bis zur Nacht zum Dienstag anhalten, hieß es in einer Mitteilung. Daher könnten die Pegel auch die Richtwerte der Alarmstufe 2 erreichen. Gefahr für die Allgemeinheit besteht laut Hochwassermeldeordnung erst ab Alarmstufe 4.

