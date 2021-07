Auch Belgien wurde von den Unwettern hart getroffen.

Bisher geht das Nationale Krisenzentrum des Landes von 27 Todesopfern aus. Man müsse aber leider damit rechnen, dass diese Zahl in den kommenden Stunden und Tagen noch steige. Etliche Menschen werden noch vermisst. Regierungschef De Croo rief für Dienstag einen nationalen Trauertag aus. Er besuchte gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Orte Rochefort und Pepinster.



In den Niederlanden mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Unter anderem ist die Stadt Venlo im Süden des Landes mit 100.000 Einwohnern betroffen. Ministerpräsident Rutte betonte, die Überschwemmungen in Europa seien ohne jeden Zweifel eine Folge des Klimawandels.

