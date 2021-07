In den Hochwassergebieten gehen die Bergungsarbeiten weiter.

In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Innenministeriums rund 22.000 Einsatzkräfte an den Rettungsarbeiten beteiligt. An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen droht trotz des sinkenden Wasserstands weiterhin ein Bruch des Staudamms. Dieser sei instabil, Teile des Bauwerks seien weggebrochen, teilte die Bezirksregierung Köln mit. Weitere Evakuierungen von Orten unterhalb der Talsperre seien geplant.



Im schwer getroffenen Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz suchen Feuerwehrleute in den Trümmern und Häusern weiter nach Vermissten. Auch in der Stadt Trier laufen die Aufräumarbeiten; erste Bewohner des Stadtteils Ehrang können in ihre Wohnungen zurück. Allerdings sei in rund 670 Häusern in Kellern und Erdgeschossen fast alles zerstört worden, heißt es.



Nach bisherigem Stand sind in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.