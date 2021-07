Bei der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind nach jüngsten Schätzungen mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen.

Der Landrat des rheinland-pfälzischen Kreises Ahrweiler, Pföhler, geht allein für seine Region inzwischen von mehr als 100 Opfern aus. Die Einsatzkräfte erwarteten in den vollgelaufenen Kellern weitere Menschen zu finden, berichtet der SWR. Bislang habe man mehr als 600 Verletzte versorgt. Aus Nordrhein-Westfalen werden laut Innenministerium weiterhin 43 Todesopfer gemeldet. Derweil gehen die Bergungs- und Aufräumarbeiten aller Orten weiter. In Nordrhein-Westfalen sind rund 22.000 Rettungskräfte beteiligt, desweiteren Beamte der Polizei und Soldaten der Bundeswehr mit schwerem Gerät. An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen droht trotz des sinkenden Wasserstands weiterhin ein Bruch des Staudamms. Dieser sei instabil, Teile des Bauwerks seien weggebrochen, teilte die Bezirksregierung Köln mit.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.