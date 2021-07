Bei der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind nach jüngsten Angaben mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen.

Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sind 98 Tote zu beklagen. Die Einsatzkräfte erwarten in den vollgelaufenen Kellern weitere Menschen zu finden, die sich nicht retten konnten. Aus Nordrhein-Westfalen werden nach Angaben des Innenministeriums 45 Todesopfer gemeldet. Unter ihnen befinden sich auch mindestens vier Feuerwehrleute, wie der Verband der Feuerwehren mitteilte.



Derweil gehen die Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter. In Nordrhein-Westfalen sind rund 22.000 Rettungskräfte beteiligt, desweiteren Beamte der Polizei und Soldaten der Bundeswehr.



Bundespräsident Steinmeier dankte den Helfern. Viele hätten bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet, sagte er bei einem Besuch in Erftstadt. Es sei eine Zeit der Not, in der das Land zusammenstehe, betonte Steinmeier.

Weiterführende Links

Alle relevanten Entwicklungen können Sie auch in unserem Newsblog nachlesen.



Starkregen in Westdeutschland - Wie ist das Jahrhundert-Ereignis entstanden?



Starkregen und Hochwasser - Wie der Städtebau auf die steigende Unwetter-Gefahr reagieren kann

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.