Bei der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind nach jüngsten Angaben mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen.

Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wurden inzwischen 98 Tote geborgen. Aus Nordrhein-Westfalen werden nach Angaben des Innenministeriums 45 Todesopfer gemeldet. Unter ihnen befinden sich auch mindestens vier Feuerwehrleute. Im schwer betroffenen Trier-Ehrang gelang es nach Angaben der Behörden mittlerweile, die meisten der betroffenen Häuser leerzupumpen. Nach derzeitigem Stand seien sie nicht einsturzgefährdet. An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen ist die Gefahr noch nicht gebannt. Der Staudamm sei immer noch äußerst instabil, erklärte die Bezirksregierung.



Bundespräsident Steinmeier dankte allen an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligten Helfern. Es sei eine Zeit der Not, in der das Land zusammenstehe, sagte Steinmeier bei einem Besuch in Erftstadt bei Köln.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bat um Entschuldigung dafür, dass er während der Ansprache Steinmeiers im Hintergrund gelacht hatte. Fernsehaufnahmen hatten gezeigt, dass er offenbar mit Umstehenden scherzte. Er bedauere den entstandenen Eindruck, es sei unpassend gewesen und tue ihm leid, schrieb der Kanzlerkandidat der Union auf Twitter.

Weiterführende Links

Alle relevanten Entwicklungen können Sie auch in unserem Newsblog nachlesen.



Starkregen in Westdeutschland - Wie ist das Jahrhundert-Ereignis entstanden?



Starkregen und Hochwasser - Wie der Städtebau auf die steigende Unwetter-Gefahr reagieren kann

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.