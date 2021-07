Der bayerische Innenminister Herrmann hält es für richtig, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als koordinierende Stelle gestärkt wird.

Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), darin seien sich sämtliche Innenminister in Deutschland einig. Beim BBK sollten alle vorliegenden Informationen zusammengeführt werden. Vertreter der Bundesländer sollten dort mit am Tisch sitzen. Herrmann betonte, man müsse jetzt keine langen Diskussionen über eine Verteilung von Kompetenzen führen. Eine Grundgesetzänderung sei nicht notwendig.



Über das Thema hatte gestern auch der Innenausschuss des Bundestages beraten. Bundesinnenminister Seehofer sagte, der Bund werde keinesfalls die Verantwortung für den Katastrophenschutz an sich ziehen. Die notwendigen Entscheidungen müssten weiterhin vor Ort getroffen werden. Geplant ist, das BBK als Kompetenzzentrum in Katastrophenfällen zu stärken und auch Hilfsorganisationen daran zu beteiligen.

