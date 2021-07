Bundespräsident Steinmeier und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet haben sich in Erftstadt-Blessem ein Bild von den Rettungs- und Bergungsarbeiten im Hochwassergebiet gemacht.

Dabei sprachen sie unter anderem mit Einsatzkräften und Anwohnern. Steinmeier sagte, man trauere mit den Menschen, die Angehörige und Freunde verloren hätten. Es sei eine Zeit der Not, in der das Land zusammenstehe. Er sei froh, dass Bund und Länder frühzeitig Hilfen signalisiert hätten - auch für die Gemeinden.



Teile von Erftstadt waren nach dem Starkregen durch eine Sturzflut zerstört worden. Mindestens drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg sind eingestürzt. Bislang gibt es dort keine bestätigten Todesopfer. Allerdings fürchten Rettungskräfte, dass sie nach dem Rückzug des Wassers Opfer entdecken könnten.



Bundeskanzlerin Merkel wird morgen die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz besuchen. Dies bestätigte die Staatskanzlei in Mainz. Am Mittwoch will das Bundeskabinett über Hilfen beraten, wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums mitteilte.



Nach bisherigem Stand sind in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.