Nach der Hochwasserkatastrophe in Deutschland wird darüber diskutiert, ob die Bevölkerung umfassender und früher hätte gewarnt werden können. Bundesinnenminister Seehofer sagte bei einem Besuch an der Steinbachtalsperre in Nordhrein-Westfalen, die föderale Struktur des Katastrophenschutzes sei richtig. Zentralismus verbessere gar nichts.

Eine Sprecherin der Bundesregierung erklärte in Berlin, beim Bevölkerungsschutz seien die Aufgaben auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Der Bund stelle eine Warn-Infrastruktur zur Verfügung - und diese technischen Instrumente hätten funktioniert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weist auf seiner Homepage ausdrücklich darauf hin, dass es Aufgabe der lokalen Katastrophenschutzbehörden sei, über drohende oder schon eingetretene Gefahren zu informieren. Das nordrhein-westfälische Innenministerium teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, man habe Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes an Städte und Kreise weitergeleitet. Auch das Ministerium betont, über Schutzmaßnahmen sei dann an Ort und Stelle zu entscheiden.



Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, dem Bund bei Fragen der Vorsorge gegen Extremwetterereignisse mehr Kompetenzen zu geben. Der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Schuster, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Warninfrastruktur habe funktioniert. Das Problem sei die Frage, wie sensibel Behörden und Bevölkerung reagiert hätten.



Der geschäftsführende Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz, Müller, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Frühwarnsysteme müssten überarbeitet werden. Er sprach von einer Art Springflut, die binnen fünf Minuten die Stromtrafos weggerissen habe. Darum habe es keinen Strom für den Mobilfunk und die Warnapps gegeben. Müller betonte, man brauche vor allem lautere Sirenen und neue Sirenensignale.

