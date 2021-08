Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer geht davon aus, dass zur Bewältigung der Hochwasser-Schäden ein zweistelliger Milliardenbetrag gebraucht wird.

Jetzt komme es darauf an, den Wiederaufbaufonds schnell auf den Weg zu bringen, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung "Die Welt". Ziel des Bund-Länder-Treffens dazu am Dienstag müsse es sein, die Details dieses Fonds festzulegen, damit Bundestag und Bundesrat ein entsprechendes Gesetz verabschieden könnten.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Laschet hatte zuvor in der "Bild am Sonntag" erklärt, nach dem Wiederaufbau sollten keine Stadt, kein Dorf und keine Familie schlechter dastehen als vorher.

