Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer plädiert für eine schnelle Sondersitzung des Bundestages zur Beratung über den Wiederaufbaufonds für die Hochwasserregionen.

Dreyer sagte im Deutschlandfunk, das sei wichtig, weil die betroffenen Länder die Belastungen nicht alleine stemmen könnten und den Menschen schnell geholfen werden müsse. Die Berufung eines nationalen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau lehnte die SPD-Politikerin dagegen ab. Es gebe bereits sehr gut funktionierende Strukturen von Bund und Ländern. Diese Aufgabe könnten die Länder vor Ort besser übernehmen.



Das Bundeskabinett wird voraussichtlich am 18. August den geplanten Wiederaufbaufonds für die vom Hochwasser betroffenen Bundesländer auf den Weg bringen. Über die Details will Bundeskanzlerin Merkel in der kommenden Woche mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

