Der Regierungschef der am schwersten betroffenen Provinz Sindh sprach nach einem Bericht der pakistanischen Zeitung The Dawn von drei bis sechs Monaten. In einigen Bereichen stehe das Wasser weiterhin mehr als drei Meter hoch. Auch dort, wo es sich zurückziehe, sei die Lage keinesfalls so, dass die Menschen zurückkehren könnten. Augenzeugen berichten aus der Gegend um die Stadt Mehar, die Menschen wüssten angesichts der Überschwemmungen teils nicht mehr, wo sich ihre Dörfer befänden.