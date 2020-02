Wegen der steigenden Wasserstände des Rheins ist die Schifffahrt bei Köln eingeschränkt worden.

Von morgen an soll dies auch für den Bereich Düsseldorf gelten. Das teilte die Hochwassermeldezentrale in Mainz mit. Schiffe dürfen dann nur noch mit höchstens 20 Kilometer pro Stunde und in der Flussmitte fahren. Am Niederrhein werden bis Freitag steigende Pegelstände erwartet.



In Köln wurden mobile Schutzwände aufgestellt. In mehreren Städten sind Parkplätze und Wege am Rheinufer gesperrt. In Rheinland-Pfalz hatte es bereits in den vergangenen Tagen Überschwemmungen in einzelnen Orten gegeben. Grund sind starke Regenfälle und die Schneeschmelze am Oberlauf des Flusses. Auch auf dem Neckar und teilweise auf dem Main gibt es Einschränkungen für die Schifffahrt. An der Mosel sinken die Wasserstände bereits wieder.