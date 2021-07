Die FDP fordert für die Geschädigten in den Hochwassergebieten schnelle finanzielle Hilfen.

Sinnvoll wäre eine Wiederauflage des Fluthilfe-Fonds, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Darüber könnte der Bundestag in einer Sondersitzung beraten. Buschmann verwies auf den Aufbauhilfefonds, den die Bundesregierung 2013 nach der damaligen Flutkatastrophe auf den Weg gebracht hatte. Damals hatten Bund und Länder gemeinsam acht Milliarden Euro bereitgestellt, um Hochwasserschäden zu beseitigen und Privathaushalte und Unternehmen zu entschädigen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sprach im ARD-Fernsehen von einer nationalen Katastrophe. Dies sei eine Aufgabe für ganz Deutschland, sagte der CDU-Politiker. Keiner dürfe allein gelassen werden. Laschet warb für Direkt- und Strukturhilfen in Zusammenarbeit mit dem Bund wie nach dem Hochwasser 2002 in Ostdeutschland.

