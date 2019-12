Nach dem Hochwasser in Venedig verzeichnet die Stadt deutlich weniger Übernachtungsgäste als üblich.

Der Chef des Hotelier-Verbandes sagt, dass seit Mitte November 45 Prozent der Hotelbuchungen storniert wurden. Seiner Darstellung nach ist die Lage beispiellos. Als Konsequenz hat der Verband Veranstaltungen und Konferenzen, die für das nächste Jahr geplant waren, abgesagt. Der Hotelier-Verband berichtet außerdem von einigen Missverständnissen. So hätten beispielsweise US-Touristen angerufen und nachgefragt, ob ein Kind mit einer Körpergröße von 1,50 Metern in Venedig in Gefahr sei. Der Verbandschef betont, dass die Stadt aber mehr als einen Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dies bedeute, dass eine Flut von 1,30 Meter einen maximalen Pegel von 30 Zentimetern zur Folge habe.



Mitte November erreichte das Hochwasser in Venedig einen 50-Jahres-Rekordpegel von 1,87 Metern über dem Meeresspiegel. Nach Angaben des Hotelier-Verbands besuchen jährlich mehr als 31 Millionen Touristen Venedig. Allerdings übernachtet nur etwa ein Drittel von ihnen in der Stadt.