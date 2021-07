Hochwasser in China

In der zentralchinesischen Provinz Henan sind Rettungskräfte noch immer damit beschäftigt, Anwohner aus den Hochwassergebieten in Sicherheit zu bringen.

Nach Agenturberichten werden Bulldozer und Schlauchboote eingesetzt. Bei den massiven Regenfällen, die am Dienstag begonnen hatten, wurden mehrere Städte zum Teil überflutet, darunter auch die Provinzhauptstadt Zhengzhou. Dort konnte inzwischen ein wichtiger Verkehrstunnel leergepumpt werden. Die Wetterlage in der Region hat sich etwas beruhigt. Allerdings steht das Wasser etwa in der Stadt Hebi nach chinesischen Medienberichten noch bis zu zwei Meter hoch.



Insgesamt sind durch die Überschwemmungen mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen.

