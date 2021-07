Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands bleibt die Lage vielerorts unübersichtlich und angespannt.

Die Bergungsarbeiten kommen zwar voran, es werden aber weiterhin Personen vermisst. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 108. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz teilte mit, es seien zwei weitere Opfer geborgen worden.



Entlang der Ahr in Rheinland-Pfalz sind noch immer Orte überflutet. In Bad Neuenahr-Ahrweiler sinkt der Wasserstand aber, so dass das Ausmaß der Zerstörungen sichtbar wird.



In Nordrhein-Westfalen brach nach Angaben der Bezirksregierung Köln ein Damm der Rur im Kreis Heinsberg. Rettungskräfte haben deshalb einen Stadtteil von Wassenberg evakuiert. Betroffen sind rund 700 Einwohner. Nach Angaben des Bürgermeisters kam es zu einem Rückstau im Fluss, weil auf niederländischer Seite - dort, wo die Rur in die Maas fließt - Schleusentore geschlossen wurden.



Auch in Erftstadt ist die Situation noch kritisch. Dort waren nach massiven Erdrutschen mehrere Häuser eingestürzt.

Bundespräsident Steinmeier besucht die Stadt heute, um sich gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet ein Bild von der Lage zu machen.



Etwas entspannt hat sich die Situation an der Steinbachtalsperre. Dort kann inzwischen kontrolliert Wasser abgelassen werden.

