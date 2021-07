Die Zahl der Todesopfer bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands steigt weiter.

Nach jüngsten Angaben der Polizei kamen allein im Großraum Ahrweiler in Rheinland-Pfalz mehr als 90 Menschen ums Leben und noch immer werden viele Personen vermisst. In Nordrhein-Westfalen starben mindestens 43 Menschen.



Entlang der Ahr dauern die Such- und Rettungsarbeiten an. Noch immer sind Orte überflutet. Im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg brach nach Angaben der Bezirksregierung Köln ein Damm der Rur. Rettungskräfte haben deshalb einen Stadtteil von Wassenberg evakuiert. Betroffen sind rund 700 Einwohner. Auch in Erftstadt ist die Situation weiter kritisch. Dort waren nach massiven Erdrutschen mehrere Häuser eingestürzt. Etwas entspannt hat sich die Situation an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen. Dort kann inzwischen kontrolliert Wasser abgelassen werden.

