Hochwasser in Venedig

Nach dem schweren Hochwasser in Venedig ist die Stadt erneut überflutet worden.

Der überschwemmte Markusplatz wurde gesperrt. Bürgermeister Brugnaro rief Einwohner und Touristen zur Vorsicht auf. Schulen blieben geschlossen, der öffentliche Verkehr wurde eingestellt.



Das Wasser in Venedig stieg auf einen Stand von 153 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel und ging dann wieder zurück. In der Nacht zu Mittwoch hatte das Wasser 187 Zentimeter hoch gestanden. Gestern rief die Regierung in Rom den Notstand aus.