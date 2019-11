Hochwasser in Venedig

Nach den schweren Überflutungen in Venedig wird sich die Rettung betroffener Denkmäler und Werke schwierig gestalten.

Der Dresdener Restaurator Taubert sagte im Deutschlandfunk, beim Trocknen würden Salze auf der Oberfläche zu Schäden führen. Diese seien sehr schwer in den Griff zu bekommen. Die erhöhte Luftfeuchte in den geschlossenen Räumen sorge außerdem dafür, dass das Schimmelwachstum grassiere. Eine zu schnelle Trocknung wiederum habe negative Auswirkungen auf Holz wie Mobiliar oder Altäre.



Venedig ist am Sonntag zum dritten Mal innerhalb einer Woche überflutet worden. Nach Angaben von Bürgermeister Brugnaro stieg das Wasser auf 150 Zentimenter über den normalen Meeresspiegel. Damit standen rund 70 Prozent der Unesco-Welterbestadt unter Wasser. Zu Beginn dieser Woche soll sich die Lage entspannen.