Die italienische Regierung hat Hilfe für das vom Hochwasser betroffene Venedig angekündigt.

Das teilte Ministerpräsident Conte mit, der sich in der Lagunenstadt über die Situation informieren ließ. Die Katastrophe, die Venedig getroffen habe, sei ein Stich in das Herz des Landes, sagte er. Die Regierung will am Nachmittag den Notstand erklären, um rasch finanzielle Mittel bereitstellen zu können.



Weite Teile Venedigs leiden derzeit unter dem schwersten Hochwasser seit mehr als 50 Jahren. Bürgermeister Brugnaro bezifferte die Schäden auf mehrere hundert Millionen Euro.