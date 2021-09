Aus dem Fluthilfepaket der Bundesregierung stehen laut Kulturstaatsministerin Grütters in diesem Jahr 30 Millionen Euro für Aufbaumaßnahmen speziell im Kulturbereich zur Verfügung.

Die Mittel sollten insbesondere zur Beseitigung von Schäden an Kultureinrichtungen und Denkmälern in öffentlicher oder gemeinnütziger Trägerschaft beitragen, teilte die Beauftragte für Kultur und Medien in Berlin mit. Außerdem soll die Rettung von Archivgut privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen unterstützt werden.



Der Bundesrat hatte dem Wiederaufbaufonds für die Hochwasser-Gebiete in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Bayern am Freitag in einer Sondersitzung zugestimmt. Er umfasst ein Gesamtvolumen von 30 Milliarden Euro. Mit dem Hilfsprogramm werde ein starkes Signal der Solidarität an die Menschen in den Regionen gesendet, sagte Grütters. "Wir haben es mit Jahrhunderte alten Kulturlandschaften zu tun, die sich auf die Unterstützung des Bundes verlassen können".

