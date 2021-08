Das Bundeskabinett hat die Einrichtung eines Fonds für Wiederaufbauhilfe in den vom Juli-Hochwasser verwüsteten Regionen beschlossen.

Der Fonds soll insgesamt 30 Milliarden Euro umfassen. Zwei Milliarden Euro sind dafür vorgesehen, Schäden an der bundeseigenen Infrastruktur zu beseitigen, also etwa an Autobahnen. Diese Kosten trägt der Bund alleine. 28 Milliarden Euro teilen sich Bund und Länder. Damit sollen die Infrastruktur sowie Privateigentum wiederaufgebaut werden.



Bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kamen mindestens 180 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.